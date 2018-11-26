Elazığ’da kitap fuarı

Şair ve yazarların da yer aldığı fuar yoğun ilgi gördü. AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay açılışta yaptığı konuşmada, medeniyetlerin seviyesinin artık kitap okuma alışkanlığıyla ölçüldüğünü söyledi. Fuar, 2 Aralık’a kadar açık.