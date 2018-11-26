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Elazığ’da kitap fuarı

Elazığ Belediyesi 2. Ulusal Kitap Fuarı başladı. Elazığ Belediyesi Fuar ve Sergi Alanı’ndaki etkinliğe çok sayıda yayınevi katılıyor.

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Şair ve yazarların da yer aldığı fuar yoğun ilgi gördü. AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay açılışta yaptığı konuşmada, medeniyetlerin seviyesinin artık kitap okuma alışkanlığıyla ölçüldüğünü söyledi. Fuar, 2 Aralık’a kadar açık.  

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