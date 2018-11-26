Elazığ’da kitap fuarı

<p> Şair ve yazarların da yer aldığı fuar yoğun ilgi gördü. AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay açılışta yaptığı konuşmada, medeniyetlerin seviyesinin artık kitap okuma alışkanlığıyla ölçüldüğünü söyledi. Fuar, 2 Aralık’a kadar açık. </p>
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.