'Elektronika' 5 Aralık'ta prömiyer yapacak

Elektronika'da üç yapıt bulunuyor. Topluluk dansçı ve koreograflarından Evrim Akyay’ın MDTist için yaptığı ikinci grup çalışması olan Hadi, yurt dışında yaptığı işlerle son zamanlarda çok talep gören Türk asıllı İhsan Rüstem’in daha önce Akdeniz programının içinde sahnelenmiş olan popüler yapıtı 'Mantra’ ve Güney Kore’den, koreograf DongKyu Kim’in MDTist üzerine çıkardığı özgün parçası “Heyecan”.

Üç yapıtın da elektronik müzik ile çalışılıp, MDTist için özgün olarak yapılmış olması Elektronika programının öne çıkan özelliği olarak göze çarpıyor.

Elektronika, 5 ve 9 Aralık'ta Fulya Sanat Merkezi'nde sahnelenecek.