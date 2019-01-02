‘En Büyük Haber’ Sakarya’da

Tiyatro Külliyen tarafından sahneye taşınan tek perdelik “En Büyük Haber” adlı oyun, 15 Ocak Salı günü saat 20.00’de Adapazarı Kültür Merkezi’nde (AKM) sahnelenecek. Oyunda, iflas eden bir fabrikatörün başına gelenler anlatılıyor. İstanbul Şehir Tiyatroları tarafından hazırlanan “Karmakarışık” oyunu, 22 Ocak Salı günü saat 20.00’de AKM’de sahnelenecek. Bursa Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Yalan Makinası” oyunu ise 29 Ocak Salı ve 30 Ocak Çarşamba günü AKM’de saat 20.00’de izleyicilerle buluşacak.