En büyük ödül bilimin teşviki için

Türkiye'de bilimsel çalışmaları ve araştırmaları desteklemeyi, başarının ülke ve insanlık hizmetine sunulmasını hedefleyen “İlim Yayma Ödülleri”, 22 Aralık’ta sahiplerini bulacak. İlim Yayma Ödülleri’nin detaylarına ilişkin Sepetçiler Kasrı’nda düzenlenen basın toplantısına İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Yücel Çelikbilek, Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, İlim Yayma Vakfı Genel Müdürü Adem Yavuz, İlim Yayma Vakfı Akademik Danışma Kurulu Başkanı Doç. Dr. İdris Sarısoy ve İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün katıldı.

ROL MODEL OLACAKLAR

Bilal Erdoğan, Türkiye’deki genç nesillerin akademik çalışmaya ilgisini artırmak istediklerini belirterek şöyle konuştu: “İlim Yayma Ödülleri, inşallah 22 Aralık akşamı Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla Dolmabahçe Sarayı’nda yapılacak. Türkiye’de önemli, iddialı bir başlangıç yapmış olacağız. Türkiye’ye ters beyin göçünün gerçekleşmesine, hem Türkiye’de bütün dünyaya nam salacak akademisyenlerin sayısının artmasına hizmet edecek diye düşünüyoruz. Aziz Sancar’ın dünya çapında ödül alması, Türkiye’deki gençlerin bilime teşvikinde nasıl büyük bir rol oynadı. İnanıyoruz ki iki yılda bir yapacağımız ödülleri alan akademisyenler de Türkiye’de bu alanda birer rol model olacaktır. Bu ödülle hem kendi akademik çalışmalarını daha ileriye götürme fırsatı bulacaklar hem de bu ödülleri alanların sayısı artıkça Türkiye’nin akademik anlamda yıldızlarından oluşan bir takımın oluşacağını düşünüyoruz. Türkiye’de gerçekten ilmi, bilimsel çalışmaya kıymet verildiğini hissettirmek istiyoruz. Bunu yapmak için İlim Yayma isminin çok doğru bir isim olduğuna inanıyoruz.”

ÖDÜL 500 BİN LİRA

İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün de vakfın ödül töreniyle önemli bir adım attığını belirterek “25 bine yakınlaşan gözettiğimiz, misafir ettiğimiz bu ümmetin çocuklarını akademik çalışmalara da yönlendirmek istiyoruz. Türkiye’nin kurtuluşunu da bu noktada görüyoruz” dedi. Türkiye’de bilimsel çalışmaları desteklemeyi, başarının ülke ve insanlık hizmetine sunulmasını hedefleyen İlim Yayma Ödülleri “Büyük Ödül”, “Sosyal Bilimler” ile “Doğa ve Sağlık Bilimleri” ana kategorilerinde sahiplerini bulacak. Bu üç kategoride toplam 500 bin lira ödül verilecek.

Sepetçiler Kasrı’nda düzenlenen basın toplantısına (soldan sağa) İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, Mütevelli Heyeti Başkanı Yücel Çelikbilek, Akademik Danışma Kurulu Başkanı İdris Sarısoy ve Genel Müdür Adem Yavuz katıldı.