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En çok kitap okunan ülke Hindistan

Dünyada en çok kitap okunan ilk 10 ülke arasında 6 Asya ülkesi, 4 Avrupa ülkesi yer alırken, her vatandaşın haftada ortalama 10 saatin üzerinde kitap okuduğu Hindistan, en çok kitap okunan ülke olarak dikkati çekti

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23 Nisan, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) 1995'de Paris’te yapılan 28. Genel Konferansı'nda alınan kararla Dünya Kitap ve Telif Hakkı Günü olarak kutlanıyor.
 
Türkiye’de Dünya Kitap ve Telif Hakkı Günü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile aynı günde olduğundan Kütüphaneler Haftası kapsamında da yer alıyor.
 
EN ÇOK KİTAP OKUNAN ÜLKELER
 
 
AA'nın haberine göre, İngiltere merkezli Dünya Kültürü Puan Endeksi'nin derlediği verilere göre, dünyada en çok kitap okunan ülke Hindistan olurken, bu ülkeyi sırasıyla Tayland ve Çin takip ediyor.
 
Endeks, vatandaşların haftada okumaya harcadığı ortalama zamanı esas alıyor. Basılı kitapların yanı sıra gazete, dergi ve çevrim içi yazılı içerik gibi her türlü okunabilir materyal puanlama kapsamına dahil ediliyor.
 
Dünyada en çok kitap okunan ülke olarak liste başında yer alan Hindistan'da her vatandaş, haftada ortalama 10 saat 42 dakika kitap okuyor. İkinci sırada yer alan Tayland'da kişi başı haftada ortalama kitap okuma süresi 9 saat 24 dakika olurken, üçüncü sırada yer alan Çin'de ise halk haftada 8 saatini kitap okuyarak geçiriyor.
 
 
Listede en çok kitap okunan diğer ülkeler sırasıyla Filipinler (7 saat 36 dakika),Mısır (7 saat 30 dakika),ÇekyaÇekya (7 saat 24 dakika),İsveç (7 saat 6 dakika),Fransa (6 saat 54 dakika),Macaristan (6 saat 48 dakika) ve Suudi Arabistan (6 saat 48 dakika) şeklinde sıralanıyor.
 
Türkiye, haftada ortalama 5 saat 54 dakika kitap okunma süresiyle listenin 18'inci sırasında yer alıyor.
 
EN ÇOK KUR'AN-I KERİM OKUNUYOR
 
Dünyada en çok Kur'an-ı Kerim ardından İncil okunuyor.
 
Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mao Zedong'un beyanlarından derlenen "Başkan Mao'dan Seçme Sözler" de en popüler kitaplar listesinde üçüncü sırada yer alıyor.
 
MiguelMiguel de Cervantes'in "Don KişotKişot" kitabı ile JK Rowling'inRowling'in yazdığı "Harry Potter" serisi de dünyada en çok okunan edebiyat eserleri arasında yer alıyor.
 
Dünyanın en çok okunan diğer kitapları Charles Dickens'ınDickens'ın "İki Şehrin Hikayesi", JRR Tolkien'in "Yüzüklerin Efendisi" üçlemesi, AntoineAntoine de Saint-Exupery'ninExupery'nin "Küçük Prens", LewisLewis Carroll'ınCarroll'ın "Alice Harikalar Diyarında" ile Agatha Christie'ninChristie'nin "10 Küçük Zenci" kitapları şeklinde sıralanıyor.

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