En güzel ses insan sesi olsa gerek 

Ünlü grup konserlerini 19 Aralık’ta İzmir’de Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde, 20 Aralık’ta ise Ankara’da MEB Şura Salonu’nda gerçekleştirecek. 1984’te Stockholm’de kurulan The Real Group, sadece insan sesi ile yapılan A Capella tarzı çok sesli müziğin önde gelen grupları arasında.
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