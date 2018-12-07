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En güzel ses insan sesi olsa gerek 

Enstrüman olarak sadece insan sesi kullanarak çok sesli müzik yapan “The Real Group”, Türkiye’de ilk kez konser verecek.

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Ünlü grup konserlerini 19 Aralık’ta İzmir’de Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde, 20 Aralık’ta ise Ankara’da MEB Şura Salonu’nda gerçekleştirecek. 1984’te Stockholm’de kurulan The Real Group, sadece insan sesi ile yapılan A Capella tarzı çok sesli müziğin önde gelen grupları arasında.

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