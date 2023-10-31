Eserler gün yüzüne çıkartılıyor! ''İstanbul Kazıları'' sergisi kapılarını açtı

Sultanahmet'teki Türk ve İslam Eserleri Müzesi'ndeki (TİEM) sergi açılışına arkeoloji, kültür ve sanat dünyasından pek çok kişi katıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, açılışta yaptığı konuşmada, Anadolu'nun zengin coğrafyasında kazılan her yerde arkeolojik kalıntılarla karşılaşıldığını söyledi.

Arkeolojik kazıların önemli noktalarından birinin İstanbul, İstanbul'un en önemli yerlerinden birinin de Fatih sur içi olduğuna işaret eden Gül, "Kültür ve Turizm Bakanlığının riyasetinde, ülkenin her tarafında ve İstanbul'un adeta dört bir köşesinde kazılar yapıldı. Bunlar gün yüzüne çıkartılıyor, restorasyonlar yapılıyor." dedi.

Gül, tarihi mirasın korunması ve yaşatılmasıyla ilgili de çalışmaların yapıldığını aktararak, Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere destek veren kişi ve kurumlara teşekkür etti.

KAZILARDAN ELDE EDİLEN ESERLER MÜZELERDE SERGİLENİYOR



Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, İstanbul'da özellikle son dönemde önemli kazıların yapıldığı ve bu kazılardan elde edilen eserlerin müzelerde sergilendiğini söyledi.

Arkeolojinin son derece önemli bir alan olduğunu vurgulayan Alpaslan, "İstanbul'umuz her alanda olduğu gibi arkeolojik tarih alanında da dünyanın en önemli merkezlerinden bir tanesi. Bu kültürel mirasın vatandaşlar tarafından da görülmesini istedik." dedi.

Sergide bir ay boyunca İstanbul'da yapılan kazılardan elde edilen bazı eserlerin vatandaşların ziyaretine açık olacağını belirten Alpaslan, Türkiye'de yaklaşık 800 noktada arkeolojik kazılar yapıldığını, özellikle 140 alanda da çalışmaların 12 ay boyunca sürekli devam ettiği bilgisini verdi.

Alpaslan, son dönemde arkeolojik kazılarda elde edilen 3 milyona yakın eserin müzelerle buluşturulduğunu, Bakanlığın çalışmaları sayesinde arkeolojik kazıların son beş yılda oldukça arttığını, kazıların tarihi merkezlerden biri olan İstanbul'da da devam ettiğini anlattı.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ise İstanbul'daki kazıların yaklaşık 100 yıllık bir tarihe sahip olduğunu, sergide ise son 20 yıla ait Marmaray ve benzeri kazıların özetinin, hem objelerin hem de fotoğrafların yer aldığını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne teşekkür eden Yılmaz, serginin kitaplaştırılmasının da değerlendirildiğini kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen serginin yönetmenliğini Coşkun Yılmaz üstlenirken, düzenleme kurulunda Topkapı Sarayı Müzesi Eski Müdürü Ayşe Erdoğdu, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Ayşin Deniz Kuru, TİEM Müdürü Ekrem Aytar, Mümin Yıldıztaş ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Rahmi Asal görev aldı.

Sergi, 26 Kasım'a kadar TİEM'de ziyaret edilebilecek.

