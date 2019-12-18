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Kültür Sanat

'Eserleriyle rol model oldu'

Doç. Dr. Osman Sezgin: Trafik kazasında kaybettiğimiz Haluk Dursun hoca, eserleriyle alime de avama da, yaşıtlarına da gençlere de rol model olmuş bir insandı.

18.12.2019  01:48 - Güncelleme: 18.12.2019  01:48

Van’ın Erciş ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen özel bir etkinlikle yad edildi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan anma programında Üsküdar Belediyesi tarafından Haluk Dursun ile ilgili hazırlanan video izlendi, yakından tanıyan dostlarının hatıralarını paylaştığı söyleşi gerçekleştirildi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, açılış konuşmasında “Haluk Dursun ülkemize, milletimize, gençlerimize, tarihimize, kültürümüze çok daha fazla hizmet edeceği bir dönemde aramızdan ayrıldı. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.” dedi.      

İNSAN-I KAMİL HEDEFİ

Doç. Dr. Osman Sezgin, Dursun’un eserleriyle alime de avama da, yaşıtlarına da gençlere de rol model olmuş bir insan olduğunu belirterek, “Haluk hoca ne yapmak istediğini biliyordu. ‘İnsan-ı Kamil’ yetiştirmek istiyordu. Sözlerinin etkili olması için önce kendisi uyguluyordu. Haluk hocanın hiçbir eserinde bir kelimeyi bilmeden yazdığını göstermezsiniz” şeklinde konuştu. Topkapı Sarayı Müzesi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Küçükaşçı, Dursun’un bir ülküye ve ideale bağlı olarak yaşayan ve hayatlarının hiçbir döneminde değişmeyen nadide insanlardan biri olduğunu söyledi. Doç. Dr. Ali Satan, 1980’li yıllarda Marmara Üniversitesi tarih bölümünde genç bir asistanken tanıdığı Dursun’un zeki, meraklı ve sürekli yeni şeyler öğrenmenin peşinde olan bir insan olduğunu söyledi. 

AYASOFYA’YA DİKKAT EDİLMELİ 

Konuşmacılardan Hayrullah Cengiz, vefatından önceki son telefon görüşmesinde Dursun’un Ayasofya, Topkapı Sarayı ve Çanakkale’ye dikkat edilmesi ve sahip çıkılması gerektiğini söylediğini aktardı.      

Haluk Dursun’un kızı Nilay Dursun da vefatından sonra babasının çalışmalarıyla ilgili okumalar yaptığını belirterek, “Bırakacağı her şeyi bence bırakmış. Hem metin hem de insan olarak bırakmış. Kitap okunur, mekan gezilir, insan gitti mi gelmez. Biz de kalan sevgili hocalarımızla kalan insanlarımızın değerini bilerek babamın öğretilerini devam ettiririz diye düşünüyorum.” ifadesini kullandı.

Hablemitoğlu´nun suikastten hemen önceki görüntülerine ulaşıldı

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