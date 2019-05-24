Eskişehir’de perde gençler için açılıyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları bünyesinde, 14 yıldır düzenli olarak gerçekleştirilen Uluslararası Eskişehir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali, dünyanın farklı ülkelerinden çocuk ve gençlik tiyatrosu örneklerini bir araya getiriyor. Bu yıl rekor bir katılıma sahip olan festival, sahne sanatlarının farklı disiplinlerinden oluşan bir seçki ile renkleniyor. Aralarında Romanya, Almanya, Danimarka, İtalya, Rusya, Çekya, Brezilya’nın da bulunduğu 12 ülkenin katıldığı festival, Şehir Tiyatroları’nın tüm sahnelerinde ve açık alanlarda tiyatro oyunları, dans gösterileri, müzik etkinlikleri ve atölyeler eşliğinde gerçekleşecek. Festivalde ayrıca EBBSO Ensemble konserinin yanı sıra, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Korosu ve Genç Ritim Grubu ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Ritim Grubu gösterileri yer alacak.

YEDİ GÜNLÜK FESTİVAL

Festival, 25 Mayıs Cumartesi günü Haller Gençlik Merkezi’nden başlayacak festival yürüyüşünün ardından saat 13.30’da Adalar Mevkii’nde açılış yapacak. Yedi gün sürecek etkinlikler 31 Mayıs Cuma günü sona erecek.