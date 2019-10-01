Etnospor’un çocuk yüzleri
Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından, “Pilavdan Dönenin Kaşığı Kırılsın” sloganıyla, 3- 6 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Etnospor Kültür Festivali’nde, çocuk okçuların mücadelesi nefes kesen anlar yaşatacak. Her sene Etnospor Kültür Festivali’nde en görkemli gösterilerini sergileyen okçu çocuklar, bu sene de festivalin ilk 2 gününde Hedef Okçuluk Alanı’nda hünerlerini gösterecekler.
Festivalin son 2 gününde gerçekleştirilecek müsabakalarda ise kıran kırana bir mücadele yaşanacak. Çocukların çok özel bir yere sahip olduğu festivalde, her yaş grubundan çocuk; topaç, çember, tiktak, kale, menekşe, aşık, sıçratan top, bezirgan başı, üç taş gibi geleneksel çocuk oyunlarını oynama şansı bulacak. Ayrıca ok atma, ata binme, aşık ve mangala gibi birçok spor ve oyunu, ebeveynlerinden izin alarak, tecrübeli profesyonellerin gözetiminde deneme şansı bulacaklar.
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