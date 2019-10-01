Etnospor’un çocuk yüzleri

Festivalin son 2 gününde gerçekleştirilecek müsabakalarda ise kıran kırana bir mücadele yaşanacak. Çocukların çok özel bir yere sahip olduğu festivalde, her yaş grubundan çocuk; topaç, çember, tiktak, kale, menekşe, aşık, sıçratan top, bezirgan başı, üç taş gibi geleneksel çocuk oyunlarını oynama şansı bulacak. Ayrıca ok atma, ata binme, aşık ve mangala gibi birçok spor ve oyunu, ebeveynlerinden izin alarak, tecrübeli profesyonellerin gözetiminde deneme şansı bulacaklar.