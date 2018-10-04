'Ezo Gelin' Gaziantep'in tanıtımına katkı sağlayacak

Gaziantep'in Oğuzeli Belediyesince hazırlanan "Ezo Gelin-Barak Kültür Evi ve Kır Kahvesi" projesinin, Tarihi Kentler Birliği'nin "Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda en iyi 8 proje arasına girdiği bildirildi.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, yarışmaya 62 belediyenin, 123 proje ve uygulamayla katıldığını aktararak, büyük bir başarı elde ettiklerini belirtti.

Projeyle daha önce de Azerbaycan'da düzenlenen 4. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (TURKCESS) 2018'de Türk Dünyası Hizmet Ödülü aldıklarını anımsatan Kılıç, şunları kaydetti:

"Türk kültürünün korunmasına yönelik çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Özveri ile yapılan çalışmaların meyvesini almaya başladık. Bu projeyle kültürümüzü yaşatacağız, gelecek nesillere aktaracağız. Türkiye çapında hatta yurt dışında duyulmuş olan Ezo Gelin efsanemiz var. Bu efsanemizin adını yaşatmak için Dokuzyol Mahallesi'nde Kalkınma Bakanlığımız ile birlikte Ezo Gelin ve Barak kültürüne yakışır bir proje başlattık. Geleneksel ve tarihi bir yapı yapacağız. Bu yapının içinde Ezo Gelin Müzesi ve Kır Kahvesi olacak. Oğuzeli'nin tanıtımında da büyük bir rol üstelenecek olan projeyle, önemli bir değerimizi tüm milletimize ve dünyaya tanıtmış olacağız."

Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme yarışmasında dereceye giren belediyelerin ödülleri, 15 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek törenle verilecek.

Ezo Gelin

Asıl adı Zöhre Bozgeyik olan Ezo Gelin, 1909'da Gaziantep'e bağlı Uruş köyünde dünyaya geldi. Çocukluğundan itibaren "Ezo" diye çağrılan Zöhre, güzelliğiyle dillere destan oldu. Çok sevmesine rağmen berdel usulüyle evlilik yapmak zorunda kalan Ezo Gelin, 1936'da Cerablus'un Kozbaş köyünde oturan teyzesinin oğlu Memey ile (Mehmet) evlendirildi.

Bir süre sonra hastalandı ancak çok yoksul olduklarından kocası onu tedavi ettiremedi. Güzelliği, aşkı ve vatan hasretiyle nam salan Ezo Gelin'in hikayesi dilden dile dolaştı. Adına türküler yakılan, hayatı filmlere konu olan ve yaptığı bir çorbaya da adı verilen Ezo Gelin, 1956 yılında vefat etti.

Vasiyeti üzerine Türkiye sınırında bulunan Bozhüyük köyünde bir tepeye defnedilen Ezo Gelin'in mezarı, 1999 yılında Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine taşındı.