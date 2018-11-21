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Farklı bir ‘Hamlet’ yorumu

Sahne üzerinde kullandığı en ileri teknolojiyi yalın hikâye anlatıcılığı ile harmanlayan Kanadalı yönetmen Robert Lepage’ın Shakespeare uyarlaması ‘Hamlet/Collage’ bu akşam İstanbul’da sahneleniyor.

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22. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında seyirciyle buluşacak olan oyunda tek kişilik performans sergileyen Rus oyuncu Evgeny Mironov aynı zamanda bu yıl festivalin ‘Yaşam Boyu Başarı’ ödülünün de sahibi olacak. Sahnede 11 ayrı karakteri tek başına canlandıran ünlü oyuncuya ödülü performans sonrası takdim edilecek. Etlinlik Zorlu PSM’de gerçekleşecek. 

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