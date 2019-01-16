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Fatih’e 4 yeni kütüphane

İstanbul’un en eski semtlerinden biri olan Fatih’e 60 bin kapasiteli dört yeni kütüphane daha kazandırılıyor.

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Fatih Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak Süleymaniye Kütüphanesi ve Etüt Merkezi tamamlanmak üzere. Dış cephe çalışmaları devam eden yapının kısa süre sonra faaliyete başlaması planlanıyor. Bir diğer kütüphane olan Dervişali Semt Konağı’nın çatı katı ise öğrencilerin hem ders çalışabileceği, hem de keyifli zamanlar geçirebileceği bir mekan olarak tasarlandı. 350 metrekarelik alana kurulu Dervişali Semt Konağı Kütüphanesi ise 7 bin 500 kitap kapasitesiyle etüt, bilgisayar, kitap kafe ve çalışma alanlarında 76 kişiye aynı anda hizmet verebilecek. 

Seyit Ömer Mahallesi Vani Dergahı Sokağı’ndaki Vani Dergahı Bilgi Evi’nin çatı katında tasarlanan 7 bin 500 kitaplı kütüphane ise etüt alanı, bilgisayar, kafe alanı gibi ortak mekanları da içeriyor. Fatih’te hali hazırda çeşitli kurum ve kuruluşlara ait 21 tane kütüphane bulunuyor.

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