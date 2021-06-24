Fetih Kısa Film Yarışması başvuruları başladı

24 Haziran 2021 Perşembe 18:02 - Güncelleme: 24 Haziran 2021 Perşembe 18:02

2017 yılından itibaren her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Malazgirt Zaferi etkinlikleri, bu yıl 950. yılını kutlayacaktır. Türk kültürü, savaş tarihi ve spor sevgisi bilincini sanat ile yapılan çalışmalar doğrultusunda kazandırmayı amaçlayan etkinlik, kalıcılığını yaygınlaştırmak ve bu anlamda tarihsel bilginin üretimine ve geliştirilmesinde katkıda bulunmayı planlamaktadır. Spor etkinlikleri ve hizmetleri kapsamında sanat ile birleştirilen bu çalışmayla tarihi değerlerimize sahip çıkarak daha bilinçli bir toplum için Türkiye'de ve sonrasında dünyada öncü bir çalışma olan Malazgirt Zaferi kutlamaları, sanat alanında da kısa film yarışmacılarını kutlamaya davet etmektedir.