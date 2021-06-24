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Kültür Sanat

Fetih Kısa Film Yarışması başvuruları başladı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nce de desteklenen ve bu yıl ilki düzenlenecek olan “Mâziden Atiye 950. Yılında Malazgirt Zaferi ve Sultan Alparslan I. Uluslararası Fetih Kısa Film Yarışması” başvuruları başlamıştır. Başvuru şartnamesi ve başvuru formu yarışmanın resmi internet sitesi www.1071zaferetkinlikleri.com adresinden yayınlandı. Yarışma bölümüne başvurular internet sitesinden 10 Mayıs – 31 Temmuz tarihleri arasından kabul edilecektir.

24 Haziran 2021 Perşembe 18:02 - Güncelleme: 24 Haziran 2021 Perşembe 18:02
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2017 yılından itibaren her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Malazgirt Zaferi etkinlikleri, bu yıl 950. yılını kutlayacaktır. Türk kültürü, savaş tarihi ve spor sevgisi bilincini sanat ile yapılan çalışmalar doğrultusunda kazandırmayı amaçlayan etkinlik, kalıcılığını yaygınlaştırmak ve bu anlamda tarihsel bilginin üretimine ve geliştirilmesinde katkıda bulunmayı planlamaktadır. Spor etkinlikleri ve hizmetleri kapsamında sanat ile birleştirilen bu çalışmayla tarihi değerlerimize sahip çıkarak daha bilinçli bir toplum için Türkiye'de ve sonrasında dünyada öncü bir çalışma olan Malazgirt Zaferi kutlamaları, sanat alanında da kısa film yarışmacılarını kutlamaya davet etmektedir.

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