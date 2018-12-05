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Film kısa dostluk uzun

Cumhurbaşkanlığı himayesinde bu yılki ilki gerçekleştirilecek Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali, 14,15 ve 16 Aralık tarihlerinde İstanbul’da sinemaseverlerle buluşacak.

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Şair ve yazar Fethi Gemuhluoğlu’nun “İnsana dost olmak, fikre dost olmak, komşuya dost olmak, coğrafyaya dost olmak, tarihe dost olmak, kendi vücuduna dost olmak, görünene ve görünmeyene dost olmak” felsefesinden hareketle yola çıkan “Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali”, 14,15 ve 16 Aralık tarihlerinde sinemaseverlerle buluşacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi destekleri ile Balkon Film organizasyonu tarafından düzenlenen festivalin tanıtım toplantısı, Taksim Akademi Beyoğlu’nda yapıldı. Festival Başkanı Faysal Soysal, Türk milletinin yardımsever bir yapıya sahip olduğunu ve yardıma muhtaç herkese tarihten bu yana her zaman dost eli uzattığını söyledi. 

76 ÜLKEDEN FİLM MÜRACATI

76 ülkeden 789 filmin müracat ettiği festivalde 17 film ana yarışma bölümünde yer alacak. Festivalde birinciye 40, ikiciye 20, üçüncüye 12 bin ile bir kısa filme 15 bin TL para ödülü verilecek. Festival kapsamında “Yaşam Boyu Dostluk Ödülü” Reis Çelik, Biket İlhan ve Süleyman Turan’a takdim edilecek. Festival programı kapsamında kısa filmler, Bahçeşehir ve İstanbul Üniversiteleri ile Kadıköy ve Beyoğlu sinemalarında seyirciyle buluşacak.

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