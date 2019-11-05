Joaquin Phoenix'in başrolünde oynadığı ve tüm dünyada izlenme rekorları kıran Todd Phillips filmi Joker ile ilgili tartışmalar devam ediyor.

ABD medyasında filmin şiddeti normal gösterdiği hatta yücelttiği eleştirileri yapılırken, ABD'nin askeri birimlerinin Joker'in vizyona girmesiyle birlikte silahlı saldırıların düzenlenebileceği yönünde çok sayıda istihbarat edindiği belirtiliyor.

FİLOZOF SLAVOJ ZİZEK'TEN ÇARPICI YORUM

Sloven sosyolog, filozof ve kültür eleştirmeni Slovaj Zizek, Joker filmini Rus medyasına yorumladı. Zizek'e göre film zihinsel özürlü bir kişiliği değil, politik düzen karşısındaki umutsuzluğumuzu anlatıyor.

Zizek, ABD'de özellikle muhafazakarların bu filmin şiddeti kışkırtacağına yönelik iddialarına ve eleştirilerine şöyle cevap verdi:

Genellikle sosyal sorunları betimleyen filmlerimiz var. Korku filmlerimiz de var. Bu iki türü bir araya getirmek için sosyal hayatımızdaki bazı olguların korku filmlerine ait olgular haline gelmesi mümkün. Bu filmde şiddet yaşanmıyor. Aksine, film şidddeti resmetmiş ve şiddet tehlikesine karşı uyandırıyor. Her zaman olduğu gibi, bazı politik çevreler filmin ırkçı klişeleri kullanmasından ve şiddeti kutlamasından korkuyorlardı. Öte yandan, filmi ABD’de sağlık hizmeti kapsamında olmayan ve dışlanan, fakirlerin gerçekliğinin dürüst bir tasviri olarak kutlayan solcu bir belgeselci Michael Moore'du. Onunla aynı fikirdeyim ama biraz daha ileri gitmek istiyorum.Film Joker gibi insanları doğurabilecek olan ABD'deki gerçekliğin eleştirel bir tasviridir.

SLOVAJ ZİZEK KİMDİR?

Slavoj Zizek (Žižek) Sloven sosyolog, filozof, yazar ve kültür eleştirmenidir. 1949 yılında Ljubljana, Slovenya'da doğdu. Felsefe doktorasını Ljubljana'da aldı ve Paris Üniversitesi'nde Psikanaliz eğitimi gördü.

Slavoj Zizek Sosyoloji Ljubljana üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Bu üniversitelerin dışında başka üniversiteler de misafir profesör olarak ders vermektedir. Zizek mesleğinin başında Yugoslavya'nın politik ortamından etkilendi. Takip eden yıllarda orduda görev aldı.

Zizek'in, büyük bir sosyal kuramcı olarak anılmasında ilk kitabı The Sublime Object of İdeology kitabı etkili oldu. Dünya çapında en çok satan yazarlardan oldu. Yazarın ideoloji, hoşgörü, küreselleşme, insan hakları gibi bir çok alanda kaleme aldığı eserleri bulunmaktadır. Çağdaş felsefenin önemli isimlerinden biridir.