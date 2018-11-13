Fuat Sezgin Yılı için protokol imzalandı

İmza törenine ETÜ Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı, İBTAV Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Çetinkaya, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, İBTAV Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan ve 22 üniversitenin rektörleri katıldı. Protokol kapsamında, İslam bilim tarihinin insanlığa yaptığı katkıları çerçevesinde Sezgin’i ve çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak amacıyla 2019 yılı boyunca farklı nitelikte çalışmalar yürütülecek. İBTAV Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Çetinkaya, Sezgin’i anlatmak ve çalışmalarını genç kuşaklara aktarmak için 22 üniversitenin 2019 yılı boyunca çalışmalar yürüteceğini belirtti.

YENİLMİŞLİK PSİKOLOJİSİNİ GİDERDİ

Bilal Erdoğan ise Sezgin’in İslam Bilim Tarihi’ne bakışının Müslümanlar açısından büyük önem taşıdığına dikkati çekti. Erdoğan, “Biz ciddi bir yenilmişlik psikolojisiyle Cumhuriyet’i kurduk ve 100 yıldır bunu üstümüzden atmak için uğraşıyoruz. Fuat Sezgin’in çabalarının sadece Anadolu Müslümanları için değil bütün Müslümanlar için ciddi bir öz güven inşası olduğuna tam bir inancı vardı. Bilimin insanlığın ortak mirası, bütün insanlığın malı olduğu düşüncesinden hareket eden Sezgin, Müslüman olmamızın geri kalmamızla bir alakası olmadığını, bilakis Müslümanların da bilimlere ciddi manada katkıda bulunduğunu savunuyordu” dedi.