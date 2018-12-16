Gala Modern’de eğitime destek yarışı

11 sanatçı ve bir sanatçı ikilisinin eserleri, çocukların eğitim projelerine destek için Raffi Portakal ve Maya Portakal Bitargil’in yönetimindeki destek yarışında yer aldı. Erdağ Aksel, Mehtap Baydu, Lee Bul, İpek Duben, Gilbert&George, Yıldız Moran, Sarah Morris, Tomas Saraceno, Jennifer Steinkamp, Zhan Wang, Nil Yalter ve Burcu Yağcıoğlu’nun çalışmaları destek yarışında sanatseverlerle buluştu. Gecenin destek çağrısı ise 18-25 yaş arası yaklaşık 20 bin gence her salı ücretsiz müze deneyimi sunan “Genç Salı” projesi için yapıldı. Gala Modern’deki destek yarışında müzenin eğitim projelerine 2 milyon 125 bin TL katkı sağlandı. İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, 2009 yılından bu yana düzenlenen Gala Modern gecelerinden sağlanan destekle 501 bin 943 çocuk ve gencin sanat eğitiminden yararlandığına dikkat çekti.