Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde "Filistin Ulusal Kültürel Miras Günü" kapsamında kurulan geleneksel el sanatları sergisi ziyaretçilere kapılarını açtı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya'ya bağlı Kenan beldesinin ev sahipliği yaptığı etkinlik, hükümete bağlı Gençlik ve Kültür Genel Kurulunun, Malezya Kültür Merkezi ve Beyt Lahya Belediyesi işbirliğinde organize edildi.



Sergide, Filistin'e özgü hamur işi, tatlı gibi yiyeceklerin yanı sıra geleneksel kıyafetler, işlemeli elbiseler, Filistinli sembol isimlerin fotoğraflarının olduğu süs eşyaları, çantalar, ahşap ve bakırdan yapılan el işi ürünler için yaklaşık 35 stant kuruldu.

Gençlik ve Kültür Genel Kuruluna bağlı Sanat, Kültürel Miras ve Sergiler Dairesi Başkanı Atıf Askul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinlilerin ana vatanlarına, topraklarına ve miraslarına olan aidiyetlerini güçlendirecek bu etkinliğin, "Filistin Ulusal Kültürel Miras Günü" kapsamında gerçekleştiğini söyledi.

Askul, tezgahlarda sergilenen ürünlerin, kültürel mirasına sahip çıkan ve onu muhafaza etmek isteyen Filistinli kadınların ve gençlerin el emeği olduğunu dile getirdi.

Ahşap oymacılığı yapan Filistinli Muhammed Arafat da Filistinlilerin, bu kültürel etkinliklerle mirasına sahip çıktığını, Filistin'e ve Kudüs'e sevgilerini gösterdiğini ifade etti.

Yaklaşık 10 yıldır bu zanaatla ilgilendiğini ve geçimini bu şekilde temin ettiğini aktaran Arafat, zeytin ağacından yapılan bu ahşaplara, meşhur Filistinli edip ve şairlerden alıntılar, Filistin ve Kudüs'le ilgili yazılar ve çeşitli kültürel miras öğelerini ince dokunuşlarla işlediklerini anlattı.

"Filistin Kültürel Mirasımız" sergisinin iki gün sürmesi planlanıyor.

