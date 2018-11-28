Gazze’de kuşatma altında film festivali

Gazze’de bu yıl 4’üncüsü gerçekleşen Kırmızı Halı Film Festivali başladı. Festivalin açılışı, İsrail askerleri tarafından şehit edilen gazeteci Yasir Murteca’nın yönetmenliğini yaptığı “İki Sınır Arasında” filmiyle yapıldı. Gazze’deki film yapım şirketlerinin düzenlediği 4 gün sürecek festivalde 50 yerli, bölgesel ve uluslararası film gösterilecek. Gazze’nin batısındaki Kızılay sinema salonunda düzenlenen festivalin açılışına çok sayıda film yapımcısı ve gazeteci katıldı. Kırmızı Halı Film Festivali, ilk olarak 2014’te, Gazze’nin Eş-Şucaiyye Mahallesi’nde düzenlenmiş, İsrail’in o yıl gerçekleştirdiği savaşta yıkılan yüzlerce evin enkazı üzerine kırmızı halı serilmişti. Gazze’de 2000 yılından bu yana sinema salonları faaliyet göstermiyor. Gazeteci Murteca, 6 Nisan’da Büyük Dönüş Yürüyüşü’nü takip ettiği sırada İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanmış, 7 Nisan’da yaşamını yitirmişti.