Geçmiş zaman olur ki
Yunan halk müziği Rembetiko’yu farklı ekollerle birleştirerek yeni bir yorumla müzikseverlere sunan Café Aman, bu akşam İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda “İstanbul’a Dair Türkçe Rumca Şarkılar”la sahne alacak.
Grup; dinleyicileri Pera, Tatavla, Fener ve Galata’da müzikal bir yolculuğa çıkaracak. Sanat yönetmenliğini Stelyo Berber’in üstlendiği konserdeki eserlerin düzenlemeleri Manolis Kottoros’a ait.
Pelin Suer ve Stelyo Berber’in solist olarak yer alacağı konserde; buzuki ve udda Vasilis Kasouras, kemanda Manolis Kottoros, akordeonda Aydın Çıracıoğlu, gitarda Bora Çeliker, kontrbasda Umut Sel, kanunda Mert Demircioğlu, vurmalılarda ise Ozan Şakir Uygan performans sergileyecek.
TÜRK MÜZİĞİNDE ERMENİ BESTECİLER
CRR Sahnesi, “İstanbul’a Dair Türkçe Rumca Şarkılar” konserinin ardından, yarın akşam da Türk Müziğine gönül vermiş Ermeni bestecilerin eserlerine ev sahipliği yapacak. Aşiyan Musiki Derneği tarafından düzenlenen konseri Şef Sadık Kavas yönetecek. Konserde eserleri seslendirilecek bestekarlar arasında Hamacıyan Efendi, Mardik Efendi, Garbis Agopyan, Hanende Sarı Onnik, Kirkor Civanyan, Sami (Samuel) Hazinses, Notacı Kapriyel Ebeyan ve Udi Kirkor Mehteryan da var. Ücretsiz konser 20.00’de başlayacak.
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