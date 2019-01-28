Geçmiş zaman olur ki

Grup; dinleyicileri Pera, Tatavla, Fener ve Galata’da müzikal bir yolculuğa çıkaracak. Sanat yönetmenliğini Stelyo Berber’in üstlendiği konserdeki eserlerin düzenlemeleri Manolis Kottoros’a ait.

Pelin Suer ve Stelyo Berber’in solist olarak yer alacağı konserde; buzuki ve udda Vasilis Kasouras, kemanda Manolis Kottoros, akordeonda Aydın Çıracıoğlu, gitarda Bora Çeliker, kontrbasda Umut Sel, kanunda Mert Demircioğlu, vurmalılarda ise Ozan Şakir Uygan performans sergileyecek.