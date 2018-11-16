Gelin stratejik bir sanat alanı seçelim 

Türkiye’nin stratejik bir sanat alanı seçmesi gerektiğini vurgulayan Çelik “ABD, algı operasyonlarını sinema, edebiyat ve sanatla yönetiyor. Çin, bugün dünya resmini egemenliği altına almış, istediği gibi oynayabiliyor dünyayla. Biz hala küçük döngülerle birbirimizle çatışıyoruz. Oysa sanatın siyasal kimliği yoktur. Bir sanatçı bugün savunduğu bir fikri yarın onu eleştirecek kadar öncü değilse zaten sanatçı olamaz’ şeklinde açıklamalarda bulundu.

Sanatın yönünün biçim ve şekillerle yönlendirilemeyeceğini de dile getiren Çelik şunları söyledi: Devletlere düşen şey, festivallerin varlığını çoğaltmak, uluslararası alanda pazarlamak, önemli festivallere kendi sinemamızın gitmesinin önünü açmak, ulusal değerleri, söylemleri, kültürü, renkleri, desenleri ve sesleri dünyaya taşımanın en güzel yolunun bu olduğunun farkına vararak, stratejik bir yol seçmektir.