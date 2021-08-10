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Kültür Sanat

Genç kuşaklara tarih bilinci aşılanacak

Türk Tarih Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yarın 'Tarih Öğretimi ve Kıbrıs Türk Tarihi' paneli gerçekleştirilecek

AA10 Ağustos 2021 Salı 11:53 - Güncelleme: 10 Ağustos 2021 Salı 11:53
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Türk Tarih Kurumu (TTK), genç kuşaklarda milli bilincin oluşturulması için "Tarih Öğretimi ve Kıbrıs Türk Tarihi" paneli düzenleyecek.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yarın gerçekleştirilecek panelle, milli bilincin, korunması ve genç kuşaklarda oluşturulmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Girne Üniversitesinde yapılacak panelde, "Osmanlıların İdaresinde Kıbrıs", "Toplumsal Örgütlenmeler Bağlamında 20. yüzyılda Kıbrıs Türkleri", "Osmanlıdan Günümüze Kıbrıs Türk Eğitim Tarihi", "Tarih Öğretimi ve Tarih Bilinci" ile "Üniversitelerde Kıbrıs Türk Tarih Öğretimi" konuları ele alınacak.

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