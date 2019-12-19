Gençlerin hayalleri fotoğraflara yansıdı

19.12.2019 01:00 - Güncelleme: 19.12.2019 01:00

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye’nin desteğiyle hayata geçirilen “Gençlerin Gözünden Projesi” kapsamında İstanbul, İzmir ve Gaziantep’te yaşayan 60 Türk ve Suriyeli çocuğun “Gelecek Hayalleri” başlıklı fotoğraf sergisi İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Ara Güler Sergi Salonu’nda açıldı. Açılışa Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle, İGA Genel Müdürü H. Kadri Samsunlu ve İran asıllı fotoğraf sanatçısı Reza Degathi’nin yanı sıra 60 fotoğrafçı genç ve çok sayıda konuk katıldı.

TÜRKİYE İNSANLIĞIN UMUDU

Etkinliğin açılışını gerçekleştiren Bakan Kasapoğlu, gençlerin fotoğrafları gönül gözüyle çektiklerini belirterek, “21. yüzyılda ensar-muhacir ruhunu sadakatle yaşatan Türk ve Suriyeli gençler, sizler bu duruşunuzla bütün insanlığa örneksiniz. Kardeşlik hukukumuza halel getirmeye çalışan herkese büyük bir ders verdiniz, vermeye de devam ediyorsunuz. Sizlerin bu birlik ve beraberliğiniz gösteriyor ki, Türkiye bütün insanlığın umududur” dedi. “Gençlerin Gözünden Projesi” kapsamında yaşları 11-18 arasında değişen 30 Suriyeli, 30 Türk toplam 60 çocuğa 4 ay boyunca eğitimler verildi. Gençlerin çektikleri fotoğraflar arasından derlenenler şu ana kadar üç sergi ile görücüye çıktı. İlk sergi UNICEF Fransa’nın ev sahipliğinde Paris Ekonomik ve Sosyal Konsey binasının sergi salonunda gerçekleşti. İkinci sergi UNICEF New York House’da düzenlendi. Üçüncü sergi ise Ankara Cermodern’de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.