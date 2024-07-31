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Kültür Sanat

Gencol Erkal hayatını kaybetti

Tiyatrocu ve sinema oyuncusu Genco Erkal hayatını kaybetti.

AA31 Temmuz 2024 Çarşamba 08:29 - Güncelleme:
Gencol Erkal hayatını kaybetti
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Bir süredir kan kanseri tedavisi gören tiyatro ve sinema oyuncusu Genco Erkal, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, sanatçının vefatını sosyal medya hesabından "Usta tiyatrocu ve sinema oyuncusu Genco Erkal'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sanat camiasına başsağlığı dilerim." paylaşımıyla duyurdu.

Erkal'ın X hesabından da "Hoşça kalın dostlarım benim, hoşça kalın! Sizi canımda canımın içinde, kavgamı kafamda götürüyorum. Hoşça kalın dostlarım benim hoşça kalın... Resimlerdeki kuşlar gibi dizilip üstüne kumsalın, mendil sallamayın bana istemez... Tek hecesiz elveda." paylaşımı yapıldı.

- GENCO ERKAL HAKKINDA

İstanbul'da 28 Mart 1938'de dünyaya gelen Genco Erkal, 1959 yılından başlayarak Türkiye'nin önemli özel tiyatro topluluklarında oyuncu ve yönetmen olarak çalıştı. 1969'da Dostlar Tiyatrosu'nu kurdu.

Erkal, 1965 yılında Nikolay Gogol'un "Bir Delinin Hatıra Defteri" adlı öyküsünü tiyatroya uyarladı ve uzun yıllar bu oyunu üç farklı yorumla sahneledi.

Sanatçı, Aziz Nesin'den Haldun Taner'e, Nazım Hikmet'ten Behiç Ak'a ve Yaşar Kemal'e birçok sanatçının eserlerini de tiyatroya uyarladı. Senfonik konserlerde birçok yapıtı anlatıcı olarak seslendirdi.

Sinemada 1982'de "At" ve 1983'te "Faize Hücum" filmleri ile "En İyi Erkek Oyuncu" dalında Antalya Film Festivali'nde iki kez ödüle değer görüldü.

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