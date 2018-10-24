Ghost Müzikali 29 Ekim'e kadar sahnelenecek

90’lı yılların Hollywood efsanesi olan ve Sam ile Molly karakterleri aracılığıyla sınır tanımayan ölümsüz ve sınır tanımayan bir aşkı anlatan, zamanın kült filmlerinden Ghost, güçlü performans ve özel efektler aracılığıyla tutkusunu izleyenlere daha da çok hissettiren müzikal versiyonuyla 13 performansla Zorlu PSM’ye konuk oluyor.

“Unchained Melody” gibi soundtrackleri dışında, müzikale özel bestelenen parçaları da izleyicisiyle buluşturuyor.