İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mayıs 2025 Cuma / 19 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,8515
  • EURO
    43,3278
  • ALTIN
    3983.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Kültür Sanat

GİF Orkestrası rotasını Konya'ya çevirdi

İstanbul'da iz bırakan performansının ardından GİF Orkestrası, rotasını Konya'ya çeviriyor. Tamamı kadın müzisyenlerden oluşan topluluk, Anadolu'nun ezgilerini yeniden yorumlarken her notada izleyenlere dokunan hikayeler anlatıyor.

HABER MERKEZİ16 Mayıs 2025 Cuma 20:51 - Güncelleme:
GİF Orkestrası rotasını Konya'ya çevirdi
ABONE OL

TÜRGEV'in kültürel vizyonu doğrultusunda, genç kadınların sanat yoluyla gelişimini desteklemek amacıyla Güzel İşler Fabrikası çatısı altında kurulan GİF Orkestrası, Konya'da anlamlı bir konsere imza atmaya hazırlanıyor. Topluma, sanata ve birlikte üretmenin gücüne yürekten inanan bu özel topluluk, 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 18.00'de Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda Konya'daki sanatseverlerle buluşacak.

Tamamı kadınlardan oluşan bu özel topluluk, gelenekten ilham alan ve modern yorumlarla zenginleşen repertuarıyla dikkat çekiyor. Anadolu'nun kadim ruhunu taşıyan ezgilerden seçkin klasik eserlere uzanan geniş müzik yelpazesiyle GİF Orkestrası, dinleyicilerin hem zihnine hem gönlüne dokunuyor.

4 Mayıs'ta İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda sahne alan orkestra, yoğun ilgiyle karşılanmış, kapalı gişe gerçekleşen konser dakikalarca ayakta alkışlanmıştı. Performansları izleyenlerin belleğinde derin bir iz bırakan topluluk, şimdi Konya sahnesinden sesini duyurmaya hazırlanıyor.

Konser, yalnızca kadın izleyicilere özel olarak ve tamamen ücretsiz şekilde gerçekleştirilecek. TÜRGEV'in kültürel sorumluluk anlayışıyla düzenlenen bu özel etkinlik, kadınların üretkenliğini, sanat yoluyla topluma katkısını ve manevi değerlerle yoğrulmuş estetik anlayışını gözler önüne seriyor.

GİF Orkestrası sadece sahnede değil; her notasında bir hikaye, her melodisinde bir iz bırakıyor. Genç kadınların sanatı bir ifade ve dayanışma biçimine dönüştürdükleri bu yolculukta, her tınıda umut, her alkışta inanç yankılanıyor.

  • GİF Orkestrası
  • konya
  • konser

ÖNERİLEN VİDEO

Bayraktar TB3'ler peş peşe havalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.