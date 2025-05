GİF Orkestrası rotasını Konya'ya çevirdi

TÜRGEV'in kültürel vizyonu doğrultusunda, genç kadınların sanat yoluyla gelişimini desteklemek amacıyla Güzel İşler Fabrikası çatısı altında kurulan GİF Orkestrası, Konya'da anlamlı bir konsere imza atmaya hazırlanıyor. Topluma, sanata ve birlikte üretmenin gücüne yürekten inanan bu özel topluluk, 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 18.00'de Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda Konya'daki sanatseverlerle buluşacak.

Tamamı kadınlardan oluşan bu özel topluluk, gelenekten ilham alan ve modern yorumlarla zenginleşen repertuarıyla dikkat çekiyor. Anadolu'nun kadim ruhunu taşıyan ezgilerden seçkin klasik eserlere uzanan geniş müzik yelpazesiyle GİF Orkestrası, dinleyicilerin hem zihnine hem gönlüne dokunuyor.

4 Mayıs'ta İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda sahne alan orkestra, yoğun ilgiyle karşılanmış, kapalı gişe gerçekleşen konser dakikalarca ayakta alkışlanmıştı. Performansları izleyenlerin belleğinde derin bir iz bırakan topluluk, şimdi Konya sahnesinden sesini duyurmaya hazırlanıyor.

Konser, yalnızca kadın izleyicilere özel olarak ve tamamen ücretsiz şekilde gerçekleştirilecek. TÜRGEV'in kültürel sorumluluk anlayışıyla düzenlenen bu özel etkinlik, kadınların üretkenliğini, sanat yoluyla topluma katkısını ve manevi değerlerle yoğrulmuş estetik anlayışını gözler önüne seriyor.

GİF Orkestrası sadece sahnede değil; her notasında bir hikaye, her melodisinde bir iz bırakıyor. Genç kadınların sanatı bir ifade ve dayanışma biçimine dönüştürdükleri bu yolculukta, her tınıda umut, her alkışta inanç yankılanıyor.