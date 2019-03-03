Gıyaseddin’in çift başlı kartal mührü  

Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi iş birliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da destekleriyle gerçekleştirilen Antalya’nın fethinin 812’nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında, özel koleksiyoner Bahadır Kalaycı ve Bilhan Akçaşar’a ait sergi açıldı. AKM Fuaye Alanı’nda 5 Mart’a kadar açık olacak “Neşredilmemiş Anadolu Selçuklu Sikkeleri” adlı sergide, bugüne kadar hiçbir yerde sergilenmeyen 51 Selçuklu sikkesi ve çift başlı kartal figürü bulunan Selçuklu Sultanı 2’nci Gıyaseddin Keyhüsrev’e ait kurşun mühür ilk defa sergilenecek.