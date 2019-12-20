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Kültür Sanat

Göbeklitepe Venedik Sarayı’nda

UNESCO dünya miras listesinde yer alan ve 12 bin yıllık geçmişiyle tarihin seyrini değiştiren ‘Göbeklitepe’ üç farklı dilde kitap haline getirildi. Venedik Sarayı’nda gerçekleştirilen kitap tanıtımında ‘Zamanın Mirası’ sergisi de görücüye çıktı.

20.12.2019  02:04 - Güncelleme: 20.12.2019  02:04

“Göbeklitepe: İnsanlık Tarihi Yeniden Yazılıyor” kitabının tanıtımı ve “Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi”nin açılışı, Venedik Sarayı’nda yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünün desteğiyle, Yıldız Sarayı Vakfı tarafından hazırlanan proje kapsamında; Türk ve İtalyan fotoğraf sanatçıları İzzet Keribar ve Francesco Cicconi’nin sanatsal Göbeklitepe çekimlerinden oluşan sergi, İtalya’nın başktenti Roma ve Şanlıurfa’nın ardından İstanbul’da sanatseverlerle buluştu. “Göbeklitepe: İnsanlık Tarihi Yeniden Yazılıyor” kitabının editörü de olan Yıldız Sarayı Vakfı Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen lansman ve sergi açılışı büyük ilgi gördü. Prof. Dr. Uslu, Göbeklitepe’nin Türkiye’nin kültürel tanıtımına ve turizm potansiyeline farklı bir boyut getirdiğini ifade ederek “Göbeklitepe, bereketli hilal olarak adlandırılan uygarlıklara beşiklik eden bölgenin adeta kilit taşıdır. Bu değerlerimizi küresel ölçekte yaygınlaştırmaksa, turizm değerimiz kadar, toplumlar arası iletişimi arttırmak, ülkemizin kültürel diplomasi alanında elini güçlendirmek, en geniş ölçekte de uluslararası politik arenadaki konumlanışımızı desteklemek anlamına gelmektedir” dedi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan da, Göbeklitepe’nin kısa zamanda dünya miras listesinde yerini aldığını anımsattı ve “2019’un Göbeklitepe Yılı ilan edilmesinin çok büyük avantajlarını gördük. Göbeklitepe ülkemizin kültür, turizm ve sanat değerlerinin çok güçlü bir şekilde tanıtılmasının bir aracı oldu“ diye konuştu. Prof. Dr. Uslu tarafından Nadir Alpaslan, İtalya Büyükelçisi Massimo Gaiani, İzzet Keribar ile proje sponsorlarından iş adamı Cemal Kalyoncu’ya lansmanı yapılan kitap ve teşekkür plaketi takdim edildi.

Zeynep Karahan Uslu, Göbeklitepe kitabını Nadir Alpaslan’a hediye etti.

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