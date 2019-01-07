Göçmen kadınların dramı tiyatro sahnesinde

Vol:5 Tiyatro’nun gerçek yaşam hikayelerinden esinlenerek senaryolaştırdığı “Hiç Kimse” isimli tek kişilik oyunun prömiyeri Boyoz Akademi Kültür Merkezi’nde yapıldı. Orta Doğu’da başlayan ve Avrupa’ya kadar uzanan bir göç hikayesinin kahramanı olan “Azerin” isimli karakteri Gizem Tataroğlu oynuyor.

SANAT UNUTTURMAZ!

Tataroğlu rolü ile ilgili olarak, ‘’Savaş unutturmak, sanat hatırlatmak ister. Bir şeyleri yılmadan tekrar tekrar söylememiz gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu. Oyun, 16 Ocak’ta İzmir’de Boyoz Akademi’de, 21 Ocak’ta ise İstanbul Caddebostan Kültür Merkezi’nde sergilenecek.