Gonca Gülsel Şenler Hakk’a yürüdü

Şule Yüksel Şenler’in kendisi gibi yazar olan kardeşi Gonca Gülsel Şenler, 2014’te Danimarka’da karaciğer sirozu teşhisi konduktan sonra İstanbul’a yerleşmişti. ‘Danimarkalı Gelin’in yazarı Şenler, bu hikayenin filme dönüşmesini şöyle anlatmıştı: Danimarka’da devlet okulunda ders veriyorum. Öğrencilerim beni bir gece aradılar “Kenan Evren başörtüsü Arap örfüdür” demiş. Öğrencilerim “Ne olur bir cevap ver” diyorlar. “Nasıl bir cevap vereyim?” diye düşünürken gözümün önünde Danimarkalı Gelin canlandı. Ertesi gün bunu hikâye olarak anlattım. Bir de duydum ki filmi çekilmiş. Şenler, bugün Fatih Camii’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda defnedilecek.