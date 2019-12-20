Gönül gözüyle Hababam Sınıfı

20.12.2019 02:01 - Güncelleme: 20.12.2019 02:01

Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği tarafından organize edilen, “Hababam Sınıfı Parıltıyla” oyunu, ünlü isimlerle görme engelli çocukları aynı sahnede buluşturdu. Zorlu PSM’de sahnelenen oyunda, Abdullah Avcı, Ayşenil Şamlıoğlu, Doğukan Manço, Hakan Yılmaz, Prof. Dr. Bahadır Erdem, Pınar Sabancı, Şahnaz Çakıralp, Okan Karacan ve Hande Sezer Pekcan rol aldı. Nil Karaibrahimgil ile Gökhan Tepe de birer şarkı seslendirerek, etkinliğe katkı verdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da izlediği tek perdelik oyun siyaset, iş, sanat ve spor dünyasından büyük ilgi gördü. Oyunun yönetmeni Seren Fosforoğlu, sahnede 7 görme engelli çocuğun da yer aldığının altını çizerek, “Aslında onlar engelli değil. Engelli olan biziz. Bu kelimeyi kullanmak istemiyorum. Onlar kalp gözüyle görüyor. Ben bu eğitimler sırasında onlardan çok şey öğrendim. Benim için de çok güzel bir ders oldu” dedi.

SANATÇININ DEĞERİNİ DAHA İYİ ANLIYORUZ

“Mahmut Hoca” karakterine hayat veren Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı “Hoca, yine hoca. Yeni nesil, modern hoca mı oluyor. Bu tür organizasyonlarda hep bulunmaya çalıştım. Bu çok farklı bir şey. Eşim de yö netim kurulunda. Bir kere öncelikle bunun içine girince sanatçının değerini daha iyi anlıyorsun. Doğru yerlere dokunması için buradayız. Yardımcı olmaya çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı. Oyun sonrası sahnede oyuncuları tebrik eden Kültür Bakanı Ersoy da, çocukların çok güzel bir performans sergilediklerini belirterek şöyle konuştu: “Rıfat Ilgaz’ın çok önemli bir eseri olan Hababam Sınıfı’nı hep birlikte izledik. Mahmut Hoca, okul dört tarafı duvarlarla çevrili, üzerinde damı olan bir yer değildir. Her yer bir okuldur. Önemli olan öğrenmek, öğretmek ve başarmak için bir gaye uğruna birlikte çabalamaktır demişti. Bugün bu salon çok güzel bir okul oldu bizlere. Bir hayalin, bir azmin, bir başarı kümesinin nasıl bir şekilde sonuçlandığını hep beraber tekrar öğrendik.” Bilet satışından elde edilen tüm gelir, Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği aracılığıyla görme engelli çocukların eğitimi ve gelişimi için kullanılacak.