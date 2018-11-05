Gönüllerin Nobel’li yazarı 

Türk dünyasının usta kalemlerinden Kırgız edebiyatçı Cengiz Aytmatov, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ve TÜRKSOY (Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı) işbirliğiyle düzenlenen özel programda anıldı. “Türk Dünyasının Bilge Yazarı Cengiz Aytmatov 90 Yaşında” ismiyle Türk Edebiyatı Vakfı’nda gerçekleştirilen program, Aytmatov’un hayatına odaklanan belgesel gösterimiyle başladı.

TÜRKSOY Başkanı Düsen Kaseinov, usta yazarın fikirlerinin yerli olduğu kadar evrensel, güncel olduğu kadar geleceğe dönük, insan ve toplumsal fayda odaklı olduğunu belirtti. Kaseinov, bugün Aytmatov gibi güçlü ve etkili aydınların çok az olduğunu vurgulayarak “Aytmatov dünyasında paylaşma, özgürlük, sevgi, emek, kardeşlik, vatanseverlik, çevrecilik, barış, huzur ve mutluluk vardır” ifadelerini kullandı. Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı Serhat Kabaklı da Cengiz Aytmatov’un, gönüllerin Nobel kahramanı olduğunu ifade etti. Eğitimci yazar İmdat Avşar da, usta yazarın serleriyle Türk milli kültürünün 180’den fazla dilde ifade edilmesini sağladığını belirtti. Avşar, “Mücadelesini sanat yoluyla veren Aytmatov’un temel misyonu Türklük şuurunu Sovyet sistemi içinde muhafaza etmek olmuştur’ dedi. Kırgızistan halk şairi Kocageldi Kuliyev de Aytmatov’un eserlerinin baskı sayısı bakımından dünyada 3. sırada yer aldığını kaydetti.