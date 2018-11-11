Görkemli Troya   

Eserin ATO Congresium’daki dünya prömiyerine, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile çok sayıda davetli katıldı. Sanat yönetmenliğini ünlü tenor, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan’ın üstlendiği Troya, opera ve balenin iç içe geçtiği büyük bir sahne şovuyla sanatseverlerin karşısına çıktı. 300 sanatçının sahne aldığı ‘3DMAX Mapping’ teknolojisi ile desteklenerek sanatseverlere görsel açıdan da unutulmaz bir gece yaşatan Troya, binlerce izleyicinin ayakta alkışını aldı. Temsilin sonunda sahneye çıkarak sanatçıları tebrik eden Bakan Ersoy “Bugün çok güzel bir görsel şölen izlettiler bize, herkes ayakta alkışladı. Bizim için kültür açısından opera-bale çok önemli” dedi. Troya Berlin ve Moskova’da da sahnelenecek.