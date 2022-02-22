'Günümüz Avrupası'nda Müslüman Azınlıklar' eseri yayınlandı

22 Şubat 2022 Salı 17:26 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 17:26

Müslüman Azınlıklar setinin 5'inci cildi olan "Günümüz Avrupa'sında Müslüman Azınlıklar" isimli eser birçok akademisyenin bir araya geldiği önemli bir çalışma olarak Avrupa ülkelerindeki Müslümanları mercek altına alıyor.

Daha önce "Günümüz Asyası'nda Müslüman Azınlıklar", "Günümüz Avustralya Kıtasında Müslüman Azınlıklar", "Günümüz Amerika Kıtasında Müslüman Azınlıklar" ve "Günümüz Afrikasında Müslüman Azınlıklar" isimli akademik çalışmaların editörlüğünü üstlenmiş olan İrfan Aycan'ın yeni çalışmasında Almanya'nın da yer aldığı 39 Avrupa ülkesi analiz edilmektedir.

Kitap Avrupa'daki Müslüman azınlıklar hakkında kaleme alınan çeşitli akademik makaleleri ve kırka yakın Avrupa ülkesinde yaşayan Müslümanları çeşitli yönleriyle ele almaktadır. Bunlar arasında Avrupa'da azınlık olarak yaşayan Müslümanların siyasi, sosyal, dinî, ekonomik, kültürel ve demografik durumları, Müslümanların dil sorunları ve içinde bulundukları olumlu-olumsuz şartlar ortaya konulmaktadır. Kitap önce tarihsel bir bakış açısıyla başlamaktadır.

İslamiyet'in Avrupa ile ilk teması daha Hz. Muhammed hayatta iken gerçekleşmiştir. Asırlar boyu süregelen İslam-Avrupa ilişkisi Endülüs Medeniyeti ile zirveye ulaşmıştır. Günümüzde Avrupa denildiğinde akıllara gelen zenginlik ve refahın Avrupa'da yaşayan Müslümanlar açısından geçerli olup olmadığı meselesi de araştırılmaktadır.

"20. Yüzyılda Avrupa'ya yönelik göç hareketleri ve ardında yatan dinamikleri" ele alan ünlü sosyolog ve antropolog Kadir Canatan'ın da bu kapsamlı eserde bir makalesi bulunmaktadır. "Avrupa'da İslamofobi ve sebepleri"nin (Halife Keskin) de ortaya konulduğu çalışmada, "Avrupa'da İslam ve Müslümanların geleceği" (Adnan Bülent Baloğlu) de irdelenmektedir.

Ülkeler kısmında özellikle Avrupa'lı Müslümanların Fransa'dan sonra en yoğun yaşadığı Almanya göze çarpmaktadır. Almanya bölümü siyaset ve tarih bilimcisi Yasin Baş tarafından ele alınmıştır. Yasin Baş 33 sayfalık bilimsel makalesinde Almanya'daki Müslüman hayatın adeta röntgenini çekmiştir. 39 yaşındaki siyaset ve tarih bilimcisi burada Almanya'daki Müslümanların tarihini, dil koşullarını, ekonomik, sosyal, siyasi, coğrafi, dini, etnik ve kültürel durumlarını araştırmıştır.