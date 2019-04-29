‘Güvercin Hırsızları’ ödülü kaptı
Ankara Film Festivali ödülleri, sahiplerini buldu.
30. Ankara Uluslararası Film Festivali ödül töreni CerModern’de yapıldı. “En İyi Film Ödülü”nün sahibi Osman Nail Doğan imzalı “Güvercin Hırsızları” oldu. “En İyi Yönetmen” ödülü “Saf” filmiyle Ali Vatansever’e verildi. “En İyi Kadın Oyuncu” ödülüne “Saf” filmindeki rolüyle Saadet Işıl Aksoy layık görülürken, “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünü ise “Görülmüştür”teki performansıyla Berkay Ateş aldı.
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