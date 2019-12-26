Hadrianaupolis'te 1800 yıllık ''adak levhası'' bulundu
Ortaya çıkarılan mozaikler dolayısıyla 'Karadeniz'in Zeugması' olarak adlandırılan, Geç Hellenistik, Roma ve Erken Bizans devirlerinde yerleşim yeri olarak kullanıldığı tahmin edilen Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianaupolis Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmaları sırasında 1800 yıllık adak levhası bulundu.
AA26.12.2019 11:50 - Güncelleme: 26.12.2019 11:50
Yöresel bir kıyafet giydiği anlaşılan, sağ elinde buğday başakları tutan ve belinde yılanlı bir kemer takmış olan kabartma kadın figürü işlenmiş haldeki taş levhanın üzerinde "Glaukos'un oğlu Herakledes bunu sundu" yazıyor.
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