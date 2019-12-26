Hadrianaupolis'te 1800 yıllık ''adak levhası'' bulundu

AA 26.12.2019 11:50 - Güncelleme: 26.12.2019 11:50

Yöresel bir kıyafet giydiği anlaşılan, sağ elinde buğday başakları tutan ve belinde yılanlı bir kemer takmış olan kabartma kadın figürü işlenmiş haldeki taş levhanın üzerinde "Glaukos'un oğlu Herakledes bunu sundu" yazıyor.