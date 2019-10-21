Haftanın sanat rehberi

İstanbul bu hafta, geniş bir yelpazede, birbirinden farklı etkinliklerle yerli ve yabancı sanatçıların katıldığı konser, sergi, tiyatro ve performanslara sahne olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında bu hafta 9 oyun sahnelenecek. Bu oyunlardan Carlo Goldoni’nin yazdığı, “İki Efendinin Uşağı” Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde, Cem Karakaya ve Derya Yıldırım’ın sahnelediği “Matruşka” Fatih Reşat Nuri Güntekin Sahnesi’nde izleyiciyle buluşacak. Türk Tiyatrosu’nun önemli isimlerinden Naşit Özcan’ın yaşamından kesitler sunan “Komik-i Şehir Naşit Bey” oyunu ise Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde.

İstanbul Devlet Tiyatrolarında “Bir Nefes Dede Korkut” Zeytinburnu Sahnesi’nde, “Kosovalı Peer Gynt” Cevahir Sahneleri Salon 1’de oynayacak. Bu sezonun yeni oyunlarından, yazarlığını ve yönetmenliğini A. Okday Korunan’ın üstlendiği “İyi Şanslar” 22 Ekim’deki prömiyeriyle birlikte 23, 24, 25, 26 ve 27 Ekim’de Mecidiyeköy Stüdyo Sahne’de.

Usta tiyatrocu Hasan Nail Canat, vefatının 15’inci yılında Esenler Sanatevi (ESEV) öncülüğünde bugün Eyüpsultan’daki kabri başında anılacak.

7. Boğaziçi Film Festivali” kapsamında “Türkiye’de Sinema-Tv Sektöründe Kadın Dayanışması” ve “Sinema ve TV’de Kadın: Seyirlik Nesneden Etkin Bir Özneye Giden Yol” başlıklı paneller 21 Ekim’de (bugün) Feriye Sineması’nda, “Bağımsız Filmler İçin Ortak Yapım Süreçleri” başlık panel 23 Ekim’de Akademi Beyoğlu’nda, “Proje Geliştirmenin Yapısı ve İşlevi” ve Festivaller Filmleri Nasıl Seçer? başlıklı paneller ise 24 Ekim’de yine Feriye Sineması’nda ücretsiz takip edilebilecek.

Bu hafta 29. Akbank Caz Festivali kapsamında Charles Lloyd Sky Trio, Featuring Gerald Clayton ve Marvin Sewell 23 Ekim’de CRR’de, Bugge Wesseltoft ise 24 Ekim’de Moda Sahnesi’nde konser verecek.

İstanbul’da bu hafta Yıldız Tilbe, 21, 24 ve Göksel 23 Ekim’de Harbiye Cemil Topuz Açıkhava Tiyatrosu’nda, Serkan Çağrı, konuğu Elif Buse Doğan’la 23 Ekim’de Üsküdar Nevmekan Sahil’de birlikte sahne alacak.

Mahsa Vahdat, Marjan Vahdat ve Coşkun Karademir 30 Ekim’de Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde konser verecek.

Türk Edebiyatı Vakfı’nın “Çarşamba Sohbetleri” kapsamında 23 Ekim’de “Dede Korkut’un Bize Bıraktığı Miras” konulu söyleşide yazar Abdülkadir Emeksiz konuşmacı olarak yer alacak.

Yazar F. Leyla İpekçi, “Kendimizi Okumak, ‘Kendi’ni Yazmak” başlıklı söyleşisiyle de 26 Ekim’de H Kitap ve Kahve’de okuyucularıyla buluşacak.

Sanatçı Aykut Kuşkaya, 26 Ekim’de Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde “Usta Çırak Buluşmaları”na katılacak.