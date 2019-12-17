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Hakikat askıda sanat nerede?

Teknoloji almış başını giderken, gelecek yıllarda sanat nasıl şekillenecek? Bu sorunun cevabı 20-22 Aralık’ta düzenlenecek ‘İstanbul Art Show’da tartışılacak. ‘Hakikat askıda: Post-Truth çağında sanat’ temalı etkinliğin odak ülkesi ise İran. 

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Birçok farklı tarzda sanat eserini bünyesinde barındıracak sanat fuarı “İstanbul Art Show”, sanatseverleri ve çağdaş sanatçıları ağırlayacak. Bu yıl “Hakikat Askıda: Post-truth Çağında Sanat” temasıyla ikinci kez düzenlenen fuar, 20-22 Aralık’ta İstanbul Hilton Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilecek.      

Son dönemin en çok tartışılan kavramı olarak gösterilen ve “gerçek ötesi”, “gerçek sonrası” gibi tanımları bulunan “post-truth”, fuar kapsamında ele alınarak, sanatı nasıl dönüştüreceği tartışılacak. Fuarın “post-truth” odasını sanatçı Mercan Dede hazırlarken, fuarda İran’a da ayrı bir bölüm ayrılacak. İran’ın başarılı sanat galerileri, sanat yazarları, ünlü koleksiyonerleri ve küratörleri üç gün boyunca İstanbul Art Show’da Türk sanat dünyasıyla bir araya gelecek.

5 ÜLKE KATILIYOR    

Geçen yıl “posthümanizm” temasıyla yola çıkan İstanbul Art Show Sanat Direktörü Yalın Alpay, ilk kez bu yıl odak ülke olarak İran’ı seçtiklerini söyledi. Alpay, geçen yıl fuara yaklaşık 40 sanat galerisiyle 500 sanatçının katıldığını aktardı. Alpay, 2. İstanbul Art Show”a bu yıl İran’ın yanı sıra Bulgaristan, Yunanistan, Hırvatistan ve Romanya’dan sanatçıların katılacağına işaret etti. Alpay, fuar süresince sanat sohbetleri de gerçekleştirileceklerini belirterek, “Post-truth biliyorsunuz siyasi bir terim. Fakat sadece siyasete değil, pek çok alana etkisi var. Sanat da bunlardan biri. ‘Yeni dönemde sanat, çağdaş sanatın içerisinde yeni bir kırılma yaşayacak mı? Yeni bir aşamaya geçecek mi? Geçecekse bunun malzemeleri neler olacak? Tasarımı nasıl olacak?’ gibi önümüzdeki 15 yıl boyunca sanat dünyasında nasıl bir kırılma olacağını tahmin etmeye çalışacağız. Bunu da uluslararası bir konuşmacı topluluğuyla gerçekleştirmeyi deneyeceğiz” ifadelerini kullandı.    

DEVRİM ERBİL’DEN 40 PARÇA ESER 

İstanbul Art Show için özel olarak hazırlanan yapıtlar arasında Devrim Erbil’in 40 parçadan oluşan ve postmodernizmin parçalanma, bölünme, dağılma ve saçılma alt başlıklarına gönderme yapan 4 metreye 2,5 metre büyüklüğündeki tablosu sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Fuar süresince gerçekleştirilecek “Art Talks-Sanat Sohbetleri” etkinliklerine, Selim İleri, Nedim Gürsel, Ekrem Kahraman, Dr. Fırat Arapoğlu, Prof. Dr. Uğur Batı, Prof. Tülin Onat, Prof. Dr. Aylin Seçkin, Marc Ottavi gibi ünlü isimler konuşmacı olarak katılacak. 

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