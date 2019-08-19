Hak-İş’ten ‘Emek’ filmleri

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Kısa Film Uzun İş” sloganıyla başlattıkları yarışmanın kültür ve sanat hayatında önemli bir yer edindiğini söyledi. Yarışmayla “Emek” konulu filmlerin sayısını artırmayı ve kısa filme gönül vermiş yapımcıları bir araya getirebilmeyi amaçladıklarını ifade eden Arslan, yarışmaya her sene dünya genelinde artan bir ilginin olduğunu vurguladı.