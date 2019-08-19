Hak-İş’ten ‘Emek’ filmleri
Hak-İş’in, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla bu yıl 8’incisini düzenlediği “Emek” temalı “Uluslararası Kısa Film Yarışması”na 3 bini aşkın başvuru yapıldı. Toplamda 60 bin liranın üzerinde ödülün dağıtılacağı yarışmaya başvurular 30 Eylül’de sona erecek.
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Kısa Film Uzun İş” sloganıyla başlattıkları yarışmanın kültür ve sanat hayatında önemli bir yer edindiğini söyledi. Yarışmayla “Emek” konulu filmlerin sayısını artırmayı ve kısa filme gönül vermiş yapımcıları bir araya getirebilmeyi amaçladıklarını ifade eden Arslan, yarışmaya her sene dünya genelinde artan bir ilginin olduğunu vurguladı.
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