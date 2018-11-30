Halk müzikleri buluşması

İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu tarafından, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek Uluslararası Halk Müzikleri Festivali, 1 Aralık’ta başlıyor. İçeriği ile diğer Halk Müziği festivallerinden ayrılan etkinlik kapsamında İspanya, İran, Kore, Azerbaycan ve Türk Halk Müzikleri müzikseverlerle buluşacak. Homayoun Shajarian, Paco Peña, Aziza Mustafa Zadeh, Hona, Erkan Oğur-İsmail Hakkı Demircioğlu ve Yavuz Bingöl festival kapsamında sahne alacak isimler arasında yer alıyor. Festival İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu başta olmak üzere İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi kampüsleri dâhil 4 farklı mekânda düzenleniyor. 5 Aralık’ta sona erecek festival kapsamında, 35 konser gerçekleşecek. Festivalin içeriği Yavuz Bingöl Sanat Merkezi tarafından hazırlandı.

AZİZA MUSTAFA ZADEH AÇILIŞTA