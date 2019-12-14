Halk Müzikleri Festivali başlıyor 

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Beyoğlu Belediyesi ile Sanat Hayattır Derneği tarafından düzenlenen festivalin müzikal içeriği Yavuz Bingöl Sanat Merkezi tarafından hazırlandı. Festivalde bu yıl Azerbaycan’dan Alim Qasimov ile Saraybosna’dan Divanhana Grubu’nun yanı sıra Grand Pera’da Erkan Oğur, İsmail Demircioğlu ve Yavuz Bingöl konser verecek.

USTALAR KAMPÜSTE

Festivalin üniversite konserleri kapsamında da Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi kampüslerinde Bedia Akartürk, Gülşen Kutlu, Şükriye Tutkun, Suzan Kardeş, Özlem Özdil, Ender Balkır, İsmail Altunsaray, Grup İmera, Gülay, Tolga Kaya, Emel Tasçıoğlu, Şems Trio ve Aysel Yakupoğlu severleriyle bir araya gelecek. 23 Aralık’ta Grand Pera’da panel ve sergi yapılacak.