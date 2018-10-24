Harbiye Açıkhava’nın son konserleri: MFÖ ve Şebnem Ferah
Harbiye Açıkhava Sahnesi’nin son konserlerini MFÖ ve Şebnem Ferah gerçekleştirecek.
- AA
Atlantis Yapım, Harbiye Açıkhava Sahnesi’nin sezon kapanışını muhteşem iki konserle yapıyor.
26 Ekim akşamı MFÖ grubu, hayranlarının karşısına çıkacak ve dillere dolanan şarkılarını seslendirecek.
27 Ekim günü ise Şebnem Ferah, son albümü ‘Parmak İzi’nden şarkılarla müzik ziyafeti vererek, kapanışı gerçekleştirecek.
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