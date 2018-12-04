Konya ve Ankara konserleri için ikinci kez Türkiye’ye gelen, Meksikalı, Mısırlı, Fransız ve Cezayirli müzisyenlerden oluşan dünyaca ünlü müzik grubu Orange Blossom’un üyeleri, Türk ve sufi müziğine hayranlıklarını dile getirdi.

KOPYA MÜZİĞE HAYIR

“Çukur” dizisinde çalınan “Ya Sidi” şarkısıyla Türkiye’de geniş bir hayran kitlesine ulaşan Orange Blossom grubunun üyeleri, Konya’da Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenledikleri konserin ardından açıklamada bulundu. Elektronik müziği Orta Doğu ve Afrika müzik gelenekleri ile birleştirerek, doğunun geleneksel melodileriyle harmanlayan grubun sampling altyapısını hazırlayan Meksikalı Carlos Robles Arenas, farklı kültürleri görmeyi, yaşamayı ve müziğe yansıtmayı hedeflediklerini aktardı.

Dünyada yaygın olarak insanların Amerikan müziğinin çok kopyasını yaptıklarını dile getiren Arenas, grup üyelerinin Türk müziğini dinlemeyi sevdiğini belirtti. Arenas, “Harika bir tarihsel müziğiniz var. Ney sesine bayılıyorum. Türk müziğini ve sema yapan dervişleri seviyorum. Sazın sesi de beni çok etkiliyor. Sufi müziği çok seviyorum ve şu anda bu müziğin merkezinde olduğumu biliyorum” diye konuştu.