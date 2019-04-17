Harmankaya Şelaleleri ülkenin 113. Tabiat anıtı oldu

Karagöl ile Harmankaya Dereleri üzerinde bir metreden 10 metreye kadar değişen büyüklükte muhteşem güzellikte 10 şelalenin yer aldığı Harmankaya Şelaleleri Tabiat Anıtı’nın alan büyüklüğü ise bin 580 dekar.

Kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Harmankaya Şelaleleri Tabiat Anıtı, Zonguldak’ın, Harmankaya mevkiinde yer alıyor. Zonguldak’ın eşsiz tabiat harikalarından birisi olan Harmankaya Şelaleleri Tabiat Anıtı’nın hazırlanacak proje ile doğa tutkunlarının cazibe merkezi haline gelmesi hedefleniyor.

Eşsiz doğası ve şehir merkezine yakınlığı ile dikkat çeken Harmankaya Şelaleleri Tabiat Anıtı aynı zamanda zorlu bir coğrafyaya sahip. Zorlu coğrafyasına rağmen her yaştan doğa tutkunu, dört mevsim kanyonun eşsiz güzelliklerini ziyaret edebilecek.