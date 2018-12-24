Harran’da görkemli bir tarih gün yüzüne çıkıyor

Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Harran Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal, Kültür ve Turizm Bakanlığının finansmanı, yerel yönetimlerin de desteğiyle tarihi sarayda 5 yıldır kazı çalışması yürüttüklerini söyledi. Önal, milattan önce 6 binli yıllardan günümüze kadar kesintisiz yerleşim yeri olan ve bir dönem Asurlular ile Emevilere başkentlik yapan tarihi bölgede gerçekleştirilen çalışmaların ciddi bir potansiyeli ortaya koyduğunu ifade etti. Harran Sarayı’nın ikinci katında yapılan kazı çalışmasında, üç kubbeli bir hamam bulunduğunu aktaran Önal, Zengi Atabeyliği ve Eyyubiler Dönemi’ne ait 12-13’üncü yüzyılda yapılan hamamın soğukluk, ılıklık, sıcaklık odaları ve külhan bölümünün tamamen ortaya çıkarıldığını belirtti.

KAZILAR 10 YIL DAHA SÜREBİLİR

Sarayda bulunan kalıntıların çok daha ciddi ve önemli bulgulara rastlanma ihtimalini güçlendirdiğini anlatan Önal, halihazırda da ciddi bir görsel şölenin ortaya çıktığını dile getirdi. Önal, kazı çalışmalarının kalede 10 yıl daha sürmesinin planlandığını sözlerine ekledi.