İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9513
  • EURO
    6,6062
  • ALTIN
    283.568
  • BIST100
    112175
Kültür Sanat

‘Hat Takvimi’ sergi ile görücüye çıktı

Her yıl hat eserlerinden yola çıkarak hazırlanan “2020 Hat Takvimi”nin sergisi sanatseverlerle buluştu.

24.12.2019  02:29 - Güncelleme: 24.12.2019  02:29

Bu yıl 6. kez düzenlenen ve 12 hattatın yer aldığı takvime konu olan eserler, Albayrak Grubunun Zeytinburnu’ndaki merkezinde ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Aynı zamanda “ketebe.org/dijitalsergi” adresinden de görülebilecek olan eserlerin yer aldığı serginin teması bu yıl “Rabbul’alemin” yazılı metinler olarak belirlendi. Serginin açılışında basın mensuplarıyla bir araya gelen projenin sanat danışmanı hattat Mehmet Özçay, proje kapsamında her yıl eserlerin ramazan ayında tamamlanarak, takvime dönüştürülme sürecine girdiğini söyledi. Sergi açılışının ardından araştırmacı, yazar Beşir Ayvazoğlu hattın tarihçesi üzerine bir sohbet gerçekleştirdi. “2020 Hat Takvimi”nde bu yıl Özçay’ın yanı sıra hattat Davut Bektaş, Mustafa Parıldar, Osman Özçay, Efdaluddin Kılıç, Muhammed Yaman, Abdurrahman Depeler, Seyit Ahmet Depeler, Menaf Nam, Ali Toy, Aydın Kızılyar ve Yılmaz Turan’ın eserleri yer alıyor.      

İsraftan bahseden İP´li vekil Lütfü Türkkan´ın evinde şatafatlı Noel eğlencesi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca emekliye 368 lira ek ödeme müjdesi
Milyonlarca emekliye 368 lira ek ödeme müjdesi

Milyonlarca emekliye 368 lira ek ödeme müjdesi

Skandallar silsilesi! Atilla: Açıklamanın zamanı geldi
Skandallar silsilesi! Atilla: Açıklamanın zamanı geldi

Skandallar silsilesi! Atilla: Açıklamanın zamanı geldi

O fotoğrafa çarpıcı yorum: ABD bunu hayal bile edemez
O fotoğrafa çarpıcı yorum: ABD bunu hayal bile edemez

O fotoğrafa çarpıcı yorum: ABD bunu hayal bile edemez

Belgeler bomba etkisi yaptı: Savaşı kazanmıyoruz
Belgeler bomba etkisi yaptı: Savaşı kazanmıyoruz

Belgeler bomba etkisi yaptı: Savaşı kazanmıyoruz
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.