‘Hat Takvimi’ sergi ile görücüye çıktı

24.12.2019 02:29 - Güncelleme: 24.12.2019 02:29

Bu yıl 6. kez düzenlenen ve 12 hattatın yer aldığı takvime konu olan eserler, Albayrak Grubunun Zeytinburnu’ndaki merkezinde ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Aynı zamanda “ketebe.org/dijitalsergi” adresinden de görülebilecek olan eserlerin yer aldığı serginin teması bu yıl “Rabbul’alemin” yazılı metinler olarak belirlendi. Serginin açılışında basın mensuplarıyla bir araya gelen projenin sanat danışmanı hattat Mehmet Özçay, proje kapsamında her yıl eserlerin ramazan ayında tamamlanarak, takvime dönüştürülme sürecine girdiğini söyledi. Sergi açılışının ardından araştırmacı, yazar Beşir Ayvazoğlu hattın tarihçesi üzerine bir sohbet gerçekleştirdi. “2020 Hat Takvimi”nde bu yıl Özçay’ın yanı sıra hattat Davut Bektaş, Mustafa Parıldar, Osman Özçay, Efdaluddin Kılıç, Muhammed Yaman, Abdurrahman Depeler, Seyit Ahmet Depeler, Menaf Nam, Ali Toy, Aydın Kızılyar ve Yılmaz Turan’ın eserleri yer alıyor.