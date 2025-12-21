Hatay'da enkaz altından tarih çıktı

Hatay'da depremde yıkılan bir binanın enkazının kaldırıldığı alanda yapılan temel kazısında bulunan Geç Antik Çağ'a ait Grekçe yazıtlı taban mozaiği gün yüzüne çıkarıldı.

Antakya ilçesine bağlı Maşuklu Mahallesi'nde 3 katlı bina, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkıldı.

Enkazın kaldırılmasının ardından alanda yeniden bina yapılması amacıyla inşaat çalışmalarına başlandı.

Binanın temel kazısı sırasında işçilerin mozaikli bir alana rastlaması üzerine inşaat çalışması durduruldu.

Bölgede Hatay Arkeoloji Müzesi başkanlığında mozaikli alanın gün yüzüne çıkarılması için mart ayında kurtarma kazısı başlatıldı.

Kazılarda 3 farklı alanda taban mozaiklerinin bulunduğu tespit edildi.

Bölgede marttan bu yana süren çalışmalarla 17,5 metre uzunluğunda üzerinde Grekçe yazıt bulunan milattan sonra 5. ve 6. yüzyıla tarihlenen Geç Antik Çağ'a ait geometrik desenli taban mozaiği gün yüzüne çıkarıldı.

- MOZAİK MÜZEYE TAŞINACAK

Arkeolog Ozan Demir, AA muhabirine, bölgede mozaik ve mimari katıntıların çıkarılması 2 arkeolog ve 8 işçiyle çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Gün yüzüne çıkarılan mozaiğin tek parça olduğunu belirten Demir, şöyle konuştu:

"Üzerinde dönem tamiratı olduğunu görüyoruz. 2026'da mozaiğin müzeye taşınması gerçekleşecek. Alanın diğer bölümlerinde de mimari dokunun ayağa kaldırılması ve arkeolojik verilerin gün yüzüne çıkarılması çalışmaları devam edecektir. Mozaikler normal şartlarda herkesin evinde bulunabilen bir şey değildir. Bu yüzden statüsü yüksek birinin konutu diyebiliriz."

Demir, 17,5 metre uzunluğundaki geometrik desenli mozaiğin ardından bölgedeki diğer iki mozaikle ilgili de çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

Arkeolog Mert Nalbantoğlu da ortaya çıkarılan mozaiğin çok iyi derecede korunmasının ve üzerinde yazıt bulunmasının kendileri için çok değerli olduğunu kaydetti.

