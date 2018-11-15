Havâdis var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü Atatürk Kitaplığı tarafından düzenlenen sergide 1917 ve 1918 yıllarındaki gelişmeler, Atatürk Kitaplığı arşiviyle gözler önüne seriliyor.

Hazırlığı Atatürk Kitaplığı çalışanları tarafından yapılan sergide, milli tarih ve dünya tarihi açısından önemli olayların o dönem manşetlerine yansıması ziyaretçilere sunuluyor.

Sergide bir oda da “Çöl Kaplanı” lakaplı Medine Müdafii Fahrettin Paşa ve özel arşivine tahsis edildi.