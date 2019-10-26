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''Hayatım sinema''

7. Boğaziçi Film Festivali kapsamında Masterclass programına katılan Güney Koreli yönetmen Kim Ki Duk “Sinema hayatımdaki en önemli şey. Beni en çok zorlayan senaryo yazmak” dedi. 

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Güney Koreli yönetmen Kim Ki Duk, “Sinemayı hem sanat hem eğlence olarak tanımlayabiliriz ama ben bunlara işçilik tanımını da ekliyorum. Sinema hayatımdaki en önemli şey. Beni en çok zorlayan, en çok zamanımı alan kısmı senaryo yazmak. Aynı zamanda en çok heyecanlandıran ve mutlu eden şey de bu.” dedi. Usta yönetmen, Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve İstanbul Medya Akademisi iş birliğiyle düzenlenen, TürkMedya’nın Kurumsal İletişim Ortağı olduğu “7. Boğaziçi Film Festivali” kapsamında Masterclass programına katıldı. Festivalin onur konuğu olan Kim Ki Duk, Festival Artistik Direktörü Emrah Kılıç moderatörlüğündeki oturumda, kişisel sinema yolculuğunu anlattı. Kim Ki Duk, sinema alanında eğitimi olmadığına dikkati çekerek, “Ben 15 yaşımdan itibaren fabrikalarda işçilik yaptım. Bu süreç içerisinde, şartların benim açımdan düzeleceğini umdum hep, bunun için dua ettim. Tabii ki zor bir süreçti. Tamamen beden işçiliği yaptığım için bu beden işçiliğinden kurtulmanın yollarını aradım. O dönem resim yapmak ve fotoğraf çekmek yapabileceğim şeylerdi. Her zaman daha iyi bir hayatı hayal ettim.” diye konuştu. 

25 YILDA 25 FİLM 

Kim Ki Duk, 25 yıllık sinema hayatında 25 film ürettiğini hatırlatarak, “Bir film üretme fikri oluştuğunda her film özelinde ayrı bir süreç işliyor. İlkbahar, Yaz, Sonbahar, Kış... Ve İlkbahar filmini yapma kararı, bir dağın zirvesindeki karlara bakarak çıktı. Bu filmimde herhangi bir senaryo yoktu. 5 sayfalık notlar üzerinden filmi oluşturdum. Ekipteki hiçbir arkadaş, bir sonraki sahnenin ne olduğunu bilmeden çalıştı. Bir sahneyi çektikten sonra diğer sahneyi düşündüğüm sırada arkadaşlarım bekliyordu. Bu durum her sahnede tekrarlandı.” ifadelerini kullandı. 

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